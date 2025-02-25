Салах проводит лучший сезон в карьере. Так почему с ним до сих пор не продлили контракт?

«Ливерпуль» без проблем победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0 и снова увеличил отрыв на вершине таблицы — теперь он составляет 11 очков. Весь результат в матче сделал Мохамед Салах — египтянин поучаствовал в обоих голах и положил очередные три очка в копилку команды.
Про таких игроков, как Салах, говорят: «делает разницу». Нет, мы, конечно, знали, что Мо — элитный вингер, который способен выдавать по 30 голевых действий за сезон, но в этом году он уже перебил результаты всех предыдущих сезонов в футболке красных. На его счету уже 30 голов и 21 голевая передача во всех турнирах, и это еще даже весна не наступила.
В этой ситуации больше всего удивляет не столько удивительная трансформация Салаха в настоящего киборга, сколько проблема с его контрактом. Напомним, что соглашение с «Ливерпулем» у футболиста заканчивается уже этим летом, и пока нет ни намека на то, что египтянин его продлит. В чем же дело?
Лучший сезон в карьере
Да, это на самом деле лучший сезон Салаха в футболке «Ливерпуля». Только однажды он забивал и ассистировал больше — в кампании-2017/18 он положил 44 мяча и отдал 14 ассистов, набрав 58 голевых действий. В текущем сезоне у него уже 51 очко по системе «гол плюс пас», а впереди еще целая треть сезона!
На поле Салах как будто не делает ничего нового — играет на той же самой позиции между нападающим и крайним полузащитником и просто продолжает забивать. И правда почти ничего не изменилось — прошедшим летом «Ливерпуль» даже не купил ни одного игрока в основной состав команды.
Изменился лишь тактический рисунок: новый тренер Арне Слот достал из резерва хорошо замаринованного Гравенберха и раскрыл голландца на позиции опорника. Получилось здорово — полузащита красных сейчас является одной из лучших в Европе.
Стабильность в центре поля, прибавившие партнеры — все это можно записать в число тех факторов, по которым Салах вдруг ни с того ни с сего здорово прибавил. Но есть и еще один немаловажный аспект, о котором частенько забывают.
Секрет успеха Салаха
Наверное, один из главных факторов длинной и продолжительной карьеры — правильный и своевременный отдых от нагрузок. В современном футболе, правда, отдых — большая роскошь, которую могут позволить себе далеко не все. С постоянно добавляющимися турнирами, матчами сборных, летними и зимними Кубками отдыхать становится некогда. Посмотрите, что случилось с финалистами Евро-2024, — кажется, блистает в данный момент только Ламин Ямаль. Даже сердце «Челси» диспетчер Коул Палмер в последнее время замолчал — можно все списать на плохую игру всей команды, а можно заподозрить отсутствие сил и накопившуюся усталость.
В выигрыше остались те, кто летом никуда не ездил, — в их число входит и Салах. Египтянин в межсезонье даже нашел время на предположительную операцию по пересадке волос. В общем, разгрузиться физически и ментально было просто необходимо, особенно после очередного Кубка африканских наций прямо в разгаре сезона. Хотя Мо продолжает оставаться адептом качалки и качественного восстановления — вы же видели его торс, когда он снимает футболку после забитых голов? По-другому сохранять свежесть в 32 в современном футболе почти невозможно.
Только посмотрите, что разгрузка сделала с Эрлингом Холанном — норвежец в августе-сентябре уничтожал соперников одним взглядом и лично забил больше какой-либо другой команды АПЛ. Это уже потом случились травма градообразующего игрока «Сити» и полный раздрай в результатах, но если бы не эта маленькая деталь, то Эрлинг сейчас уже наверняка шел бы на новый рекорд по голам.
Салаху повезло больше — Арне Слот досконально изучил каждого футболиста в своем распоряжении и с ходу наладил игру. На руку сыграло то, что Клопп оставил преемнику отличное наследство, так что голландцу не пришлось придумывать футбол заново — нужно было лишь просто подкрутить некоторые настройки.
Салах настроил прицел
Сравнивать Салаха нынешнего логичнее всего с Салахом прошлого сезона — так можно получить хоть сколько-нибудь актуальные цифры. Судя по статистике, Салах действительно играет так же, как и всегда. Он много бьет по воротам, так же участвует в билдапе, не гнушается помощью обороне.
Есть только одно очень важное изменение — Салах стал опаснее. В прошлом сезоне у Мохамеда было 18 голов в АПЛ — это сам по себе отличный результат, но могло быть и лучше, ведь по ожидаемым голам он недобрал еще три мяча. В текущей кампании у Салаха уже 25 забитых, хотя по xG должно было быть ровно 20. Ощущаете разницу?
Нет, Салах не стал чаще бить и не стал действовать ближе к штрафной — он даже бьет примерно из тех же позиций. Если в сезоне-2023/24 он бил 3,79 раза за матч со средней дистанции 15,5 метра, то теперь стреляет 3,43 раза за 90 минут с дистанции 14,9 метра. Изменения есть, но совсем незначительные.
Партнеры Салаха тоже прибавили — в прошлом году египтянин набрал 7,5 ожидаемой голевой передачи, а в этом — 6,5. Только прошлогодний Мо записал на свой счет 11 ассистов, а нынешний — уже 16. Можно сколько угодно смеяться над промахами Дарвина Нуньеса, но нельзя не отметить то, что одноклубники египтянина тоже стали опаснее у чужих ворот.
Отметим и еще один момент — Салах стал шикарным созидателем, и это отличает его от версий самого себя более ранних образцов. Скорость и резкость с годами постепенно уходят, но игровой интеллект у мастеров лишь растет. И Салах — прекрасный пример такого прогресса: в этом сезоне он постоянно стягивает оппонентов на себя и выводит партнеров на ударные позиции изумительными разрезающими передачами. Почерк великого мастера.
Почему он до сих пор не продлился?
Главная интрига сезона «Ливерпуля» не в том, получится ли завоевать чемпионство, и даже не в результатах похода за седьмым Кубком Лиги чемпионов. Сейчас на повестке каждого рабочего дня в офисе клуба вопрос о продлении соглашений со всеми ведущими игроками команды.
Летом свободным агентом рискует стать не только Салах — вместе с ним без клуба могут остаться Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд. Эта сага длится еще с конца прошлого сезона, но решений ни по одному из трех футболистов до сих пор нет. В чем проблема?
Дело, конечно, в деньгах. «Ливерпуль» очень щепетильно относится к финансовой структуре внутри клуба — огромную зарплату на уровне топ-команд Европы могут получать только исключительные игроки. Такими в команде как раз считают Салаха, ван Дейка и Трента — все получают более 200 тысяч евро в неделю.
В современном футболе зарплаты постоянно растут — теперь лучшие игроки мира вполне могут рассчитывать на получку, близкую к 300 тысячам в неделю. По слухам, Салах вообще сейчас получает 350 тысяч — это просто огромные деньги.
А теперь представьте, что Салах, которому летом исполнится 33, продлевается на тех же условиях еще на пару лет. Есть ли гарантии, что в ближайшие годы египтянин сохранит текущую форму и продолжит выбивать хотя бы по 30 голевых действий за сезон? Вот и в «Ливерпуле» сомневаются.
Казалось бы, Салаху просто нужно согласиться на понижение зарплаты. Но поставьте себя на его место. В свои 30+ он вообще не дает повода усомниться в своем статусе — так с чего бы ему вдруг соглашаться на невыгодную сделку? Если такие деньги не предложат в «Ливерпуле», то их предложат в Саудовской Аравии — там как раз активно ищут звездного игрока, который мог бы стать амбассадором грядущего ЧМ-2034.
То, что по контрактам пока нет никаких новостей, — тревожный звоночек для всех фанатов «Ливерпуля». К счастью, пока все эти слухи никак не влияют на уровень игры команды — и Салах, и другие звезды поступают очень профессионально и не позволяют этой ситуации отразиться на перформансах. Но какой-то компромисс должен быть найден уже в ближайшие месяцы, иначе Салах окажется в «Аль-Хиляле», Трент — в «Реале», а ван Дейк — в «Барселоне». И «Ливерпуль» не получит за это ни цента.
Статистика fbref.
Даниил Матвеев