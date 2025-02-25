Салах проводит лучший сезон в карьере. Так почему с ним до сих пор не продлили контракт?

В выигрыше остались те, кто летом никуда не ездил, — в их число входит и Салах. Египтянин в межсезонье даже нашел время на предположительную операцию по пересадке волос. В общем, разгрузиться физически и ментально было просто необходимо, особенно после очередного Кубка африканских наций прямо в разгаре сезона. Хотя Мо продолжает оставаться адептом качалки и качественного восстановления — вы же видели его торс, когда он снимает футболку после забитых голов? По-другому сохранять свежесть в 32 в современном футболе почти невозможно.