Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича на акции протеста

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Болельщики английского футбольного клуба «Челси» скандировали кричалки в поддержку Романа Абрамовича на акции протеста перед матчем с «Саутгемптоном». Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист вещательной корпорации Би-би-си Низаар Кинселла.
Фанаты «Челси» протестуют против нынешнего владельца клуба американца Тодда Боэли. Болельщики лондонского клуба скандировали «Роман Абрамович». Также они кричали имя бывшего главного тренера «Челси» Жозе Моуринью, при котором команда трижды выиграла чемпионат Англии (2005, 2006, 2015). В адрес Боэли доносились оскорбительные речевки.
«Челси» после 26 матчей набрал 43 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата Англии.
10 марта 2022 года Абрамович был внесен в санкционный список Соединенного Королевства в связи с событиями на Украине, после чего его активы в стране были заморожены. 24 мая 2022 года правление Английской премьер-лиги одобрило продажу «Челси» консорциуму Боэли.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка лиги, по два раза выигрывал Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.