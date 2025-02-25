«Бавария» повысит Киммиху зарплату после подписания нового контракта — Ran

По информации источника, зарплата игрока вырастет с € 19 млн до € 22 млн в год. Отмечается, что Киммих будет третьим самым высокооплачиваемым игроком команды. Больше получают только Гарри Кейн и Джамал Мусиала, которые зарабатывают € 25 млн за сезон.