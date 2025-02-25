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«Бавария» повысит Киммиху зарплату после подписания нового контракта — Ran

Правому защитнику «Баварии» Йозуа Киммиху повысят зарплату после подписания нового контракта с мюнхенским клубом.

Источник: Getty Images

Об этом сообщает Ran. Ранее стало известно, что футболист близок к продлению соглашения с «Баварией» до 2028 года.

По информации источника, зарплата игрока вырастет с € 19 млн до € 22 млн в год. Отмечается, что Киммих будет третьим самым высокооплачиваемым игроком команды. Больше получают только Гарри Кейн и Джамал Мусиала, которые зарабатывают € 25 млн за сезон.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 36 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал 12 результативных передач. Он выступает за «Баварию» с сезона-2015/2016. Профессиональную карьеру Киммих начал в «РБ Лейпциг».

Бавария
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