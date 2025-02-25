Роналду с 17 голами возглавил список лучших бомбардиров саудовской лиги, опередив Бензема

Таким образом, португальский футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, опередив форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема, поразившего ворота соперников 16 раз. Однако завтра, 26 февраля, «Аль-Иттихад» в матче 22-го тура Про-Лиги встретится с «Аль-Халиджем».
В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.