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Роналду с 17 голами возглавил список лучших бомбардиров саудовской лиги, опередив Бензема

Гол нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Вахды» в матче 22-го тура саудовской Про-Лиги (0:2) стал 17-м для 40-летнего футболиста в нынешнем сезоне этого соревнования.

Источник: Getty Images

Таким образом, португальский футболист возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, опередив форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема, поразившего ворота соперников 16 раз. Однако завтра, 26 февраля, «Аль-Иттихад» в матче 22-го тура Про-Лиги встретится с «Аль-Халиджем».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.