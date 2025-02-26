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«Астон Вилла» крупно проиграла «Кристал Пэлас». «Фулхэм» и «Брайтон» набрали по 3 очка

В английской Премьер-Лиге сыграны три матча 27-го тура. «Астон Вилла» в гостях встречалась с «Кристал Пэлас» и потерпела поражение (1:4).

Источник: Getty Images

В составе хозяев дубль оформил Исмаила Сарр. Еще по голу забили Жан-Филипп Матета и Эдди Нкетиа. У гостей гол престижа на счету Моргана Роджерса.

В двух параллельных матчах «Фулхэм» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:1), а «Брайтон» с таким же счетом одолел «Борнмут».

«Борнмут» с 43 очками занимает седьмое место в АПЛ. На счету «Брайтона» 43 очка и восьмая позиция. «Фулхэм» расположился на строчку ниже с 42 очками. Столько же в активе «Астон Виллы», которая идет десятой. «Вулверхэмптон» с 22 очками занимает 17-е место, а «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место с 36 очками.

Кристал Пэлас
4:1
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 27
25.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Унаи Эмери
Голы
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр
29′
Жан-Филипп Матета
(Эбере Эзе)
59′
Исмаила Сарр
(Даниэль Муньос)
71′
Эдвард Нкетиа
(Тайрик Митчелл)
90+1′
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Олли Уоткинс)
52′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
45+2′
26
Крис Ричардс
10
Эбере Эзе
14
Жан-Филипп Матета
19
Уилл Хьюз
35′
58′
8
Джефферсон Лерма
87′
20
Адам Уортон
78′
18
Даити Камада
7
Исмаила Сарр
86′
9
Эдвард Нкетиа
Астон Вилла
3
Аксель Дисаси
4
Эзри Конса
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
26
Ламар Богард
27
Морган Роджерс
23
Эмилиано Мартинес
46′
25
Робин Ульсен
12
Люка Динь
78′
22
Иан Матсен
16
Андрес Гарсия
46′
31
Леон Бэйли
82′
41
Джейкоб Рэмси
68′
9
Маркус Рэшфорд
11
Олли Уоткинс
68′
21
Марко Асенсио
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
19
Фолы
10
7
Офсайды
7
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Фулхэм
Вулверхэмптон
Брайтон
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь