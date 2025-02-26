«Астон Вилла» крупно проиграла «Кристал Пэлас». «Фулхэм» и «Брайтон» набрали по 3 очка

В составе хозяев дубль оформил Исмаила Сарр. Еще по голу забили Жан-Филипп Матета и Эдди Нкетиа. У гостей гол престижа на счету Моргана Роджерса.
В двух параллельных матчах «Фулхэм» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» (2:1), а «Брайтон» с таким же счетом одолел «Борнмут».
«Борнмут» с 43 очками занимает седьмое место в АПЛ. На счету «Брайтона» 43 очка и восьмая позиция. «Фулхэм» расположился на строчку ниже с 42 очками. Столько же в активе «Астон Виллы», которая идет десятой. «Вулверхэмптон» с 22 очками занимает 17-е место, а «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место с 36 очками.