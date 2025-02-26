«Астон Вилла» крупно проиграла «Кристал Пэлас». «Фулхэм» и «Брайтон» набрали по 3 очка

«Борнмут» с 43 очками занимает седьмое место в АПЛ. На счету «Брайтона» 43 очка и восьмая позиция. «Фулхэм» расположился на строчку ниже с 42 очками. Столько же в активе «Астон Виллы», которая идет десятой. «Вулверхэмптон» с 22 очками занимает 17-е место, а «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место с 36 очками.