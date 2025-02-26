Матч «Барселоны» и «Атлетико» — гимн футболу! У безумных кубковых 4:4 еще будет продолжение!

Во вторник в столице Каталонии «Барса» и «Атлетико» выдали такой первый тайм, что уже к свистку на перерыв можно было констатировать: это один из лучших (если не самый лучший) матчей сезона не только в Испании — во всем мире. Да что там качество — в Барселоне происходили удивительные вещи! Для начала «Барса» пропустила через 47 секунд с момента стартового свистка. При розыгрыше углового Гризманн вырезал подачу в штрафную, Лангле подрезал мяч в район дальней штанги, а туда — за своим пятым голом в турнире — примчался лучший на данный момент кубковый снайпер Хулиан Альварес.