Матч «Барселоны» и «Атлетико» — гимн футболу! У безумных кубковых 4:4 еще будет продолжение!

Испания. Кубок. ½ финала.
25 февр, 23:30. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона — Атлетико — 4:4 (3:2)
Голы: 0:1 — Альварес (1), 0:2 — Гризманн (6), 1:2 — Педри (19), 2:2 — Кубарси (41), 3:2 — Мартинес (41), 4:2 — Левадновски (74), 4:3 — Льоренте (84), 4:4 — Серлот (90+3).
Если без подсказок — многие помнят предыдущий розыгрыш Кубка Испании? Ну хотя бы кто играл в финале? Тогда освежаем память. В финале сразились «Атлетик» и «Мальорка», которые на предыдущей стадии выбили соответственно «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Что ж, год спустя Империя нанесла ответный удар, и к названию нынешнего турнира можно было сразу добавить приставку «супер». «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад» — это почти квартет мечты.
Кто-то, наверное, скажет, что идущий в чемпионате четвертым «Атлетик» позволил бы собрать «флеш-рояль». Сложно с этим спорить, учитывая, что команда из Бильбао — действующий обладатель второго по статусу испанского трофея. Но, во-первых, в отсутствии басков не виноват никто, кроме них самих. Не надо было уже в ⅛ финала проигрывать дома «Осасуне» (2:3). Во-вторых, со стартовым свистком об этом мог вспомнить только кто-то из болельщиков «Атлетика», да и тем (если они вдруг включили трансляцию), стало не до этого.
Во вторник в столице Каталонии «Барса» и «Атлетико» выдали такой первый тайм, что уже к свистку на перерыв можно было констатировать: это один из лучших (если не самый лучший) матчей сезона не только в Испании — во всем мире. Да что там качество — в Барселоне происходили удивительные вещи! Для начала «Барса» пропустила через 47 секунд с момента стартового свистка. При розыгрыше углового Гризманн вырезал подачу в штрафную, Лангле подрезал мяч в район дальней штанги, а туда — за своим пятым голом в турнире — примчался лучший на данный момент кубковый снайпер Хулиан Альварес.
В Кубке даже в этом веке пару раз забили раньше, а вот к шестой минуте дома «Барса» не уступала в два мяча никогда за 123 года. Ханси Флик даже на ходу снял с себя куртку, отказываясь понимать — как его команде, которая обложила штрафную «матрасников», поставили детский мат? Но именно так это и выглядело. Доставка мяча на правый фланг, передача Альвареса в свободную зону, и Гризманн издевательски разобрался с Бальде, прибежавшим страховать провалившихся центральных защитников.
Два момента — два гола. Сумасшедший контраст с КПД хозяев, у которых чистый выход один на один безобразным ударом испортил Ферран Торрес. Может быть, ему привиделся призрак Облака, который на этом же стадионе в матче чемпионата двухмесячной давности стал кошмаром для «Барсы» наряду с автором победного для «Атлетико» гола Серлотом? Кубковый вратарь красно-белых Муссо только размялся. А многие поклонники «Барсы» вспомнили о находившихся на скамейке Левандовском и мастере именно таких моментов Фермине Лопесе.
Впрочем, горевали сине-гранатовые недолго, нащупав слабое место на левом фланге обороны гостей. Хави Галан изначально выглядел сомнительной кандидатурой для сдерживания Ямаля, а помощь от Галлахер оказалась слабенькой. Как раз англичанин допустил очевидную ошибку на бровке, после чего Кунде выдал пас расстрелявшему ворота из центра штрафной Педри. А пока гости не пришли в себя, на том же фланге был заработан угловой, и отметивший месяц назад 18-й день рождения центральный защитник Кубарси забил первый гол в 62-м матче за основной состав «Барсы».
Событие! Но не такое удивительное, как четыре гола в матче команды Диего Симеоне к 25-й минуте. Такого с аргентинским специалистом не случалось за 720 матчей во главе «Атлетико»! Мощная прелюдия, за которой последовало не менее яркое продолжение. И Симеоне еще должен благодарить снова все испортившего Торреса, который подкараулил ошибку гостей, но, обыграв Муссо, ударил плохо. Настолько, что Хименес мог бы не ускоряться — все равно успел бы остановить катившийся в сторону ворот мяч.
Зато «Барса» до перерыва забила почти гол-близнец после углового. Снова подавал Рафинья, опять на завершение вылетел центральный защитник (опытный Иньиго Мартинес), а Муссо не успел перекрыть угол. Замолчавший на какое-то время в дебюте игры Олимпийский стадион запел так, как, кажется, не пел еще никогда с момента переезда сине-гранатовых на съемную квартиру. И если кто-то на это время выпал из информационного пространства, он мог подумать, что «Барса» играет на все еще реконструируемом «Камп Ноу».
Это был не футбол — песня! Или гимн футболу, который продолжил звучать и во второй половине. Причем это лишь местами напоминало анархию из знаменитой уже игры Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» (4:5). В Каталонии была игра высочайшего уровня, где каждый действовал на своих козырях. Мадридцы ловили высокую линию обороны соперника, скопировав свою вторую голевую атаку, но в этот раз Щенсны остановил Гризманна. Сине-гранатовые творили, а волшебник Ямаль явил сеанс своей магии, в площади ворот вложив мяч в ногу Левандовски.
Ну, а невероятная развязка, по ходу которой 4:2 превратились в 4:4, что угодно — только не случайность. «Атлетико» — король концовок и самая волевая с отрывом команда Испании. У нее самая эффективная и длинная скамейка высочайшего уровня, и это работает системно! Любимчик Симеоне — Корреа — за многие годы так и не стал основным, но он невероятный джокер. Во вторник вышел и, собрав вокруг себя половину обороны соперника, из гущи игроков отдал пас свободному Льоренте.
Потом, правда, не забил сам. Но есть же еще и Серлот! Два месяца назад норвежец шокировал «Барсу» голом в добавленное арбитром время (1:2). Теперь — сравнял счет после 90-й минуты с передачи также вышедшего со скамейки Самуэла Лино на пустые ворота. Как же в этот момент хотелось, чтобы такая игра не заканчивалась. Но просто переведите дух — ведь шоу должно продолжаться. В апреле в Мадриде — ответная игра!
Автор: Андрей Кузичев