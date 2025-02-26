Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на две игры

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дисквалифицирован на две игры и оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов из-за удаления после матча чемпионата Англии против «Эвертона», сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
«Ливерпуль» и «Эвертон» 12 февраля сыграли вничью в перенесенном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:2. «Эвертон» избежал поражения благодаря голу Джеймса Тарковски на восьмой добавленной к основному времени матча минуте. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку, по итогам которой красные карточки получили провоцировавший болельщиков «Ливерпуля» полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре и толкнувший его игрок «красных» Кертис Джонс. Также судья показал красную карточку тренеру «Ливерпуля» Слоту.
Сообщается, что Слот признал свою вину. Он не сможет руководить своей командой с тренерской скамейки в матчах против «Ньюкасла» (26 февраля) и Саутгемптона (8 марта). Помощник Слота Сипке Хюльсхофф, который тоже был удален, также признал свою вину и получил дисквалификацию на два матча и штраф в размере 7 тысяч фунтов стерлингов.
«Эвертон» и «Ливерпуль» также согласились с обвинениями в необеспечении подобающего поведения своими игроками и персоналом. «Эвертон» получил штраф в размере 65 тысяч фунтов стерлингов, «Ливерпуль» заплатит 50 тысяч фунтов стерлингов.
«Ливерпуль» (64 очка) возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Эвертон» (31) располагается на 14-й строчке.