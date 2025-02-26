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Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на две игры

Слот получил дисквалификацию на два матча за поведение после дерби с «Эвертоном».

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дисквалифицирован на две игры и оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов из-за удаления после матча чемпионата Англии против «Эвертона», сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Новость

«Ливерпуль» и «Эвертон» 12 февраля сыграли вничью в перенесенном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:2. «Эвертон» избежал поражения благодаря голу Джеймса Тарковски на восьмой добавленной к основному времени матча минуте. В концовке встречи команды устроили массовую потасовку, по итогам которой красные карточки получили провоцировавший болельщиков «Ливерпуля» полузащитник «Эвертона» Абдулайе Дукуре и толкнувший его игрок «красных» Кертис Джонс. Также судья показал красную карточку тренеру «Ливерпуля» Слоту.

Сообщается, что Слот признал свою вину. Он не сможет руководить своей командой с тренерской скамейки в матчах против «Ньюкасла» (26 февраля) и Саутгемптона (8 марта). Помощник Слота Сипке Хюльсхофф, который тоже был удален, также признал свою вину и получил дисквалификацию на два матча и штраф в размере 7 тысяч фунтов стерлингов.

«Эвертон» и «Ливерпуль» также согласились с обвинениями в необеспечении подобающего поведения своими игроками и персоналом. «Эвертон» получил штраф в размере 65 тысяч фунтов стерлингов, «Ливерпуль» заплатит 50 тысяч фунтов стерлингов.

«Ливерпуль» (64 очка) возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Эвертон» (31) располагается на 14-й строчке.

Эвертон
2:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 15
12.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Goodison Park, 39280 зрителей
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Арне Слот
Голы
Эвертон
Бету
(Джарред Брантуэйт)
11′
Джеймс Тарковски
(Тим Ироэгбунам)
90+8′
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Мохамед Салах)
16′
Мохамед Салах
73′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
15
Джейк О`Брайен
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
16
Абдулай Дукуре
45+3′
90+14′
14
Бету
27
Идрисса Гей
37′
77′
24
Карлос Алькарас
29
Йеспер Линдстрем
35′
77′
42
Тим Ироэгбунам
37
Джеймс Гарнер
87′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
25′
11
Джек Харрисон
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
11
Мохамед Салах
26
Эндрю Робертсон
27′
69′
21
Константинос Цимикас
84
Конор Брэдли
45+2′
61′
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
61′
17
Кертис Джонс
63′
90+13′
7
Луис Диас
88′
20
Диогу Жота
18
Коди Гакпо
69′
9
Дарвин Нуньес
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
9
Фолы
20
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Эвертон
Чемпионат Англии: таблица и календарь