Тренера «Ливерпуля» дисквалифицировали на две игры

Сообщается, что Слот признал свою вину. Он не сможет руководить своей командой с тренерской скамейки в матчах против «Ньюкасла» (26 февраля) и Саутгемптона (8 марта). Помощник Слота Сипке Хюльсхофф, который тоже был удален, также признал свою вину и получил дисквалификацию на два матча и штраф в размере 7 тысяч фунтов стерлингов.