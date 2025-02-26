«Как мой “папа” может быть расистом?» Дрогба — о Моуринью в конфликте с «Галатасараем»

«Дорогой “Галатасарай”. Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную майку, и как я люблю самый титулованный клуб в Турции!



Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на себе. Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю его уже 25 лет, и он не расист, и история (прошлая и недавняя) это доказывает. Давайте сосредоточимся на наших играх, поддержим наших блестящих “львов” и выиграем лигу, чтобы приблизиться к нашему 5-му месту. Как мой “папа” может быть расистом», — написал Дрогба на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).