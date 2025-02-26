«Слишком высокая самооценка». Роналдо не согласился с Криштиану Роналду, который назвал себя лучшим в истории

«Я не люблю вдаваться в такие дискуссии, мне кажется, у людей слишком высокая самооценка. Я предпочитаю, чтобы люди говорили о том, что я сделал и кем я был, а не я сам. У Криштиану Роналду фантастическая карьера, он выиграл все, забивал голы всеми возможными способами. Он определенно один из лучших в истории. Но я не согласен с тем, что он лучший [в истории], хотя уважаю его мнение… Я бы сказал, что он легко входит в десятку лучших.



Пеле номер один без сомнений, Месси и Марадона, Зико, Ромарио, Криштиану Роналду, ван Бастен, Зидан, Фигу, Ривалдо, Роналдиньо, целый ряд игроков, в этом списке много великих футболистов, и я уверен, что вспомнил не всех. Каждый раз, когда кто-то спрашивает меня об этом рейтинге, мой новый список отличается от предыдущего. Только первые три фамилии остаются неизменными», — сказал Роналдо ESPN.