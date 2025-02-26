Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции

Матч против «Стад Бриошан» станет 11-м за «ПСЖ» в нынешнем сезоне для Сафонова, который, как и Доннарумма, отметил во вторник свое 26-летие. Россиянин в нынешнем сезоне пять раз отыграл на ноль за парижан.