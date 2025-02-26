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Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч Кубка Франции

Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на четвертьфинал Кубка Франции.

Источник: Xavier Laine/Getty Images

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч ¼ финала Кубка Франции по футболу против «Стад Бриошан», сообщается в официальном аккаунте «ПСЖ» в соцсети X.

Встреча пройдет в среду в Сен-Бриё и начнется в 23:10 мск. Сафонов начнет игру с первых минут. Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не вошел в заявку команды. Также с первых минут участие в матче примет грузинский футболист парижан Хвича Кварацхелия.

Матч против «Стад Бриошан» станет 11-м за «ПСЖ» в нынешнем сезоне для Сафонова, который, как и Доннарумма, отметил во вторник свое 26-летие. Россиянин в нынешнем сезоне пять раз отыграл на ноль за парижан.

ПСЖ