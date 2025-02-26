«Реал» готов продать Винисиуса за 240 миллионов евро, сообщают СМИ

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу 1 миллиард евро за пятилетний контракт в случае его трансфера за рекордные 300 млн евро. Летом 2024 года СМИ писали, что футболист отклонил предложение о переходе в саудовский «Аль-Ахли». Сам Винисиус заявил, что на него не выходили с предложениями другие клубы, а сам он хотел бы продолжить карьеру в «Реале».