«Реал» готов продать Винисиуса за 240 миллионов евро, сообщают СМИ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» готов рассмотреть вариант продажи бразильского футболиста Винисиуса Жуниора в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии при компенсации около 240 миллионов евро, сообщает The Telegraph.
Название саудовского клуба не уточняется. В случае если летом трансфер состоится, он станет рекордным в истории футбола, обойдя переход другого бразильца Неймара в 2017 году в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что футбольные клубы Саудовской Аравии готовы предложить Винисиусу 1 миллиард евро за пятилетний контракт в случае его трансфера за рекордные 300 млн евро. Летом 2024 года СМИ писали, что футболист отклонил предложение о переходе в саудовский «Аль-Ахли». Сам Винисиус заявил, что на него не выходили с предложениями другие клубы, а сам он хотел бы продолжить карьеру в «Реале».
Винисиусу Жуниору 24 года. Он выступает за «Реал» с лета 2018 года. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус Жуниор получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).