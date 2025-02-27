Без Мбаппе у «Реала» сверкнул другой герой. А как вам Винисиус — капитан?

«Сосьедад» без устали лез вперёд, из-за чего Эндрика поменял Алаба. «Реал» не забывал отвечать — если бы не феноменальная реакция Ремиро на рикошет от ноги Субельдии после попытки Беллингема, ответный матч стал бы формальностью. Отбил он и дальнюю «пушку» Джуда. Плюс Тчуамени вполне мог, однако не сделал навес выскочившего с лавки Родриго голевым. На том и закончили. Для мадридцев, впрочем, на грустной ноте: перед финальным свистком в единоборстве с Кубо повреждение заработал Себальос. Его увели за пределы поля врачи.