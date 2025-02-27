Балаге опроверг возвращение Месси в «Барселону»

Взаимоотношения Лапорты и Месси испортились после ухода нападающего из команды летом 2021 года. Лапорта во время предвыборной кампании уверял, что аргентинец останется в клубе, но обещаний своих не сдержал. Во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2023 году Месси отказался от общего фото с президентом «Барселоны».