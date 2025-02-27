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Балаге опроверг возвращение Месси в «Барселону»

Балаге: Месси не намерен возвращаться в «Барселону», пока ей руководит Лапорта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Месси не планирует возвращаться в «Барселону» по истечении своего контракта с «Интер Майами», сообщил журналист Гиллем Балаге в соцсети Х.

Ранее СМИ сообщили, что Месси вернется в «Барселону» по окончании сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) из-за желания сыграть на обновленном «Камп Ноу» перед завершением карьеры.

«Месси не намерен возвращаться в “Барселону”. Я бы сказал, что это невозможно, пока во главе клуба стоит Жоан Лапорта. Скорее всего, “Интер Майами” убедит его остаться», — написал Балаге.

Взаимоотношения Лапорты и Месси испортились после ухода нападающего из команды летом 2021 года. Лапорта во время предвыборной кампании уверял, что аргентинец останется в клубе, но обещаний своих не сдержал. Во время церемонии вручения «Золотого мяча» в 2023 году Месси отказался от общего фото с президентом «Барселоны».

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году Месси перешел во французский «Пари Сен-Жермен», откуда перебрался в MLS спустя два года.

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