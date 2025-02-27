Себальос выбыл из строя из-за травмы

Себальос получил повреждение в первом полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад», который мадридцы в среду выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 1:0. Несмотря на травму, полузащитник провел на поле весь матч.