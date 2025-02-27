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Себальос выбыл из строя из-за травмы

Полузащитник «Реала» Себальос получил травму в полуфинале Кубка Испании.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Футболист «Реала» Дани Себальос выбыл из строя из-за мышечной травмы, затрагивающей сухожилие ноги, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Себальос получил повреждение в первом полуфинальном матче Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад», который мадридцы в среду выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 1:0. Несмотря на травму, полузащитник провел на поле весь матч.

Как отмечается, медобследование выявило у Себальоса травму полуперепончатой мышцы, которая затрагивает сухожилие левой ноги. Официально сроки восстановления не называются, но, по данным Marca, реабилитация игрока займет около двух месяцев.

В нынешнем сезоне Себальос провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах, в которых сделал две голевые передачи.

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