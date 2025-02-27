Аморим ответил, в чём нужно прибавить «МЮ», чтобы чего-то добиться в этом сезоне

Иногда мы хотим, чтобы Бруну был выше на поле, чтобы быть рядом с воротами, но иногда нам нужно, чтобы Бруну также строил атаки, и я думаю, что он был действительно хорош в этом, потому что он уверенно работает с мячом, независимо от ситуации. Нам явно нужно создавать больше моментов, и особенно нам необходимо забивать голы, думаю, что это большая проблема в нашей команде, и, когда мы думаем о будущем, нам нужно решить эту проблему«, — приводит слова Аморима официальный сайт “Манчестер Юнайтед”.