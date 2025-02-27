Умер бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет, сообщается на сайте клуба.
Как отмечает AS, два года назад у экс-игрока случился рецидив рака. Он жил в Пальма-де-Майорке и ждал новой пересадки костного мозга.
«Мадридский клуб выражает соболезнования его семье, товарищам по команде, всем близким и всем клубам, за которые он выступал», — говорится в заявлении.
Дорадо — воспитанник «Реала». Он выступал за основную команду с 1999 по 2000 год. Вместе с командой защитник стал победителем Лиги чемпионов. Также Дорадо играл за «Саламанку», хихонский «Спортинг», «Райо Вальекано», «Мальорку» и «Атлетико Балеарес».