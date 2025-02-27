Умер бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо

Дорадо — воспитанник «Реала». Он выступал за основную команду с 1999 по 2000 год. Вместе с командой защитник стал победителем Лиги чемпионов. Также Дорадо играл за «Саламанку», хихонский «Спортинг», «Райо Вальекано», «Мальорку» и «Атлетико Балеарес».