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Пике: большой вопрос, смогли бы Ямаль и Гави заиграть во времена расцвета «Барселоны»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике выразил сомнение, что нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль имел бы такой же успех в каталонском клубе во время его расцвета.

Источник: Getty Images

«Я считаю, что нынешнее поколение игроков выделяется скорее по необходимости, чем из-за уверенности. В конце концов, большой вопрос, смог бы Ламин [Ямаль], который может потенциально получить “Золотой мяч”, заиграть во времена расцвета клуба. Так же, как и Кубарси, Бальде или Гави, несмотря на то что “Ла Масия” всегда была невероятным источником ресурсов “Барсы”, я думаю, что в этом наша самобытность и наша ДНК», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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