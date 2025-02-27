Пике: большой вопрос, смогли бы Ямаль и Гави заиграть во времена расцвета «Барселоны»

«Я считаю, что нынешнее поколение игроков выделяется скорее по необходимости, чем из-за уверенности. В конце концов, большой вопрос, смог бы Ламин [Ямаль], который может потенциально получить “Золотой мяч”, заиграть во времена расцвета клуба. Так же, как и Кубарси, Бальде или Гави, несмотря на то что “Ла Масия” всегда была невероятным источником ресурсов “Барсы”, я думаю, что в этом наша самобытность и наша ДНК», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.