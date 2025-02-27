Игрок «Баварии» Мюллер: пока я физически способен бороться, я хочу продолжать

«Это скорее желание продолжать, чем страх остановиться. Я буду в порядке, даже если адреналина будет меньше. Я реалист, понимаю, что никогда больше не испытаю такого прилива адреналина после выхода на пенсию. Это также относится к давлению, с которым приходится сталкиваться. Реализую ли я свой потенциал? Соответствую ли я собственным ожиданиям и ожиданиям других? Трудно отпустить ситуацию. Пока я считаю, что физически способен принять этот вызов и бороться, я хочу продолжать», — приводит слова Мюллера Spiegel.