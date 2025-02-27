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На матче «Реала» прозвучали оскорбления в адрес Винисиуса и Асенсио

Cadena Ser: фанаты «Реал Сосьедад» оскорбляли Винисиуса и Асенсио в матче Кубка.

Источник: Molly Darlington/Copa/Getty Images

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Болельщики клуба «Реал Сосьедад» допускали грубые оскорбления в адрес футболистов мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и Рауля Асенсио в первом полуфинальном матче Кубка Испании, сообщает Cadena Ser.

Встреча прошла в Сан-Себастьяне в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Винисиус впервые провел матч за «Реал» с капитанской повязкой.

Как отмечает источник, главный судья матча активировал во время игры протокол против нетерпимости на стадионах после скандирований в адрес Асенсио. Фанаты хозяев скандировали «Асенсио, умри». Игру приостановили на несколько минут.

Оскорбления в адрес Винисиуса остались без внимания судьи, не ставшего в данном случае активировать протокол, но попали на видео, которое распространилось в соцсети X. На нем видно, как несколько фанатов клуба «Реал Сосьедад» всячески пытаются привлечь внимание бразильца, один из них изображал движения обезьяны. Другой болельщик показывал форварду «Реала» оскорбительный жест средним пальцем. Сам Винисиус не стал реагировать на оскорбления, только рассмеявшись в ответ.

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