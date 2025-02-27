На матче «Реала» прозвучали оскорбления в адрес Винисиуса и Асенсио

Оскорбления в адрес Винисиуса остались без внимания судьи, не ставшего в данном случае активировать протокол, но попали на видео, которое распространилось в соцсети X. На нем видно, как несколько фанатов клуба «Реал Сосьедад» всячески пытаются привлечь внимание бразильца, один из них изображал движения обезьяны. Другой болельщик показывал форварду «Реала» оскорбительный жест средним пальцем. Сам Винисиус не стал реагировать на оскорбления, только рассмеявшись в ответ.