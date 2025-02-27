«Кайрат» объявил о трансфере футболиста сборной Португалии

Луиш Карлуш Машаду Мата родился в португальском городе Порту и является воспитанником одноименного известного клуба. В системе «драконов» был с 2006 по 2017 годы, а также в 2019—2020 годах. За вторую команду «Порту» сыграл 62 матча во втором дивизионе Португалии. Помимо этого, Мата защищал цвета португальского «Портимоненсе» и испанской «Картахены».