«Кайрат» объявил о трансфере футболиста сборной Португалии

Луиш Карлуш Машаду Мата родился в португальском городе Порту и является воспитанником одноименного известного клуба. В системе «драконов» был с 2006 по 2017 годы, а также в 2019—2020 годах. За вторую команду «Порту» сыграл 62 матча во втором дивизионе Португалии. Помимо этого, Мата защищал цвета португальского «Портимоненсе» и испанской «Картахены».
Последние годы выступал в чемпионате Польши за «Погонь» (2020−2023) и «Заглембе» (2023−2025). Всего в польской Экстраклассе провел 87 встреч, отметившись пятью голевыми передачами.
Также Мата сыграл один матч в составе молодежной сборной Португалии (U-21) и шесть игр за юношескую сборную (U-19).
• Гражданство: Португалия.
• Возраст: 27 лет.
• Позиция: левый защитник.
• Рост: 178 см.
• Вес: 74 кг.