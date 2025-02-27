Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родри — лучший опорник в мире по версии FourFourTwo, Тчуамени — третий, Киммих — четвёртый

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших опорных полузащитников мира на текущий момент.

Источник: Getty Images

Первое место в этом списке занял хавбек «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке расположился полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх. Замкнул тройку лидеров футболист мадридского «Реала» Орельен Тчуамени.

Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo:

  • Родри («Манчестер Сити»);
  • Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
  • Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид);
  • Йозуа Киммих («Бавария»);
  • Мартин Субименди («Реал Сосьедад»);
  • Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид);
  • Мойсес Кайседо («Челси»);
  • Хакан Чалханоглу («Интер»);
  • Жоау Невеш («ПСЖ»);
  • Сандро Тонали («Ньюкасл»).

Манчестер Сити