Моуринью дисквалифицировали на четыре матча

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на четыре матча по итогам стамбульского дерби против «Галатасарая», сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола (TFF).
Встреча 25-го тура турецкой Суперлиги прошла в понедельник, 25 февраля, на поле «Галатасарая» и завершилась вничью со счетом 0:0. После матча Моуриньо заявил, что в один момент футболисты на скамейке запасных «Галатасарая» начали прыгать «как обезьяны». Также португалец зашел после игры в судейскую и поблагодарил за работу главного арбитра встречи словенца Славко Винчича, но при этом заявил, что «если бы матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа».
После матча «Галатасарай» за слова про «обезьян» обвинил Моуринью в расизме. В итоге дисциплинарная инстанция TFF дисквалифицировала Моуриньо на два матча за оскорбления в адрес соперников, а еще на два — за выражение недовольства судьями и нанесение урона имиджу всего турецкого футбола. Кроме того, португалец оштрафован на сумму более 1,6 миллиона турецких лир (более 38 тысяч евро).
Также за поведение фанатов «Фенербахче» наказан проведением двух матчей Суперлиги при пустых трибунах, «Галатасарай» наказали частичным закрытием секторов.