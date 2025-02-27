Моуринью дисквалифицировали на четыре матча

Встреча 25-го тура турецкой Суперлиги прошла в понедельник, 25 февраля, на поле «Галатасарая» и завершилась вничью со счетом 0:0. После матча Моуриньо заявил, что в один момент футболисты на скамейке запасных «Галатасарая» начали прыгать «как обезьяны». Также португалец зашел после игры в судейскую и поблагодарил за работу главного арбитра встречи словенца Славко Винчича, но при этом заявил, что «если бы матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа».