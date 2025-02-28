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«Болонья» впервые с 2016 года обыграла «Милан» в Серии А

Футболисты «Болоньи» впервые с 2016 года обыграли «Милан» в чемпионате Италии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Милан» в перенесенном матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Болонье завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Сантьяго Кастро (48-я минута) и Дан Ндой (82). В составе гостей с передачи вратаря Майка Меньяна отличился Рафаэл Леау (43).

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за наводнения в регионе Эмилия-Романья.

«Болонья» впервые с 2016 года обыграла «Милан» в Серии А. Тогда команда победила на выезде со счетом 1:0. Дома команда не выигрывала с 2002 года (2:0).

«Болонья» (44 очка) занимает шестое место в таблице чемпионата, «Милан» (41) идет восьмым.

Болонья
2:1
Первый тайм: 0:1
Милан
Футбол, Италия, Тур 9
27.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Сержиу Консейсау
Голы
Болонья
Сантьяго Кастро
(Джованни Фаббиан)
48′
Дан Ндой
(Николо Камбьяги)
82′
Милан
Рафаэл Леау
(Сантьяго Хименес)
43′
Составы команд
Болонья
28
Лукаш Скорупски
15
Николо Казале
53′
31
Сэм Бекема
33
Хуан Миранда
8
Ремо Фройлер
11
Дан Ндой
29
Лоренцо Де Сильвестри
84′
14
Давиде Калабрия
19
Льюис Фергюсон
72′
18
Томмазо Побега
80
Джованни Фаббиан
72′
21
Йенс Одгор
9
Сантьяго Кастро
79′
24
Тейс Даллинга
30
Бенджамин Домингес
80′
28
Николо Камбьяги
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
47′
28
Малик Тшау
54′
31
Страхиня Павлович
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
80
Юнус Муса
10
Рафаэл Леау
20
Алекс Хименес
84′
90
Тэмми Абрахам
7
Сантьяго Хименес
76′
9
Лука Йович
79
Жоау Феликс
61′
11
Кристиан Пулишич
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
13
Фолы
15
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болонья
Милан
Чемпионат Италии: таблица и календарь