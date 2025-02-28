МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Болонья» обыграла «Милан» в перенесенном матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Болонье завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых отличились Сантьяго Кастро (48-я минута) и Дан Ндой (82). В составе гостей с передачи вратаря Майка Меньяна отличился Рафаэл Леау (43).
Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за наводнения в регионе Эмилия-Романья.
«Болонья» впервые с 2016 года обыграла «Милан» в Серии А. Тогда команда победила на выезде со счетом 1:0. Дома команда не выигрывала с 2002 года (2:0).
«Болонья» (44 очка) занимает шестое место в таблице чемпионата, «Милан» (41) идет восьмым.