Лионель Месси высказался о будущем своей карьеры

«Сейчас я чувствую себя хорошо и наслаждаюсь каждым моментом своей карьеры. Наслаждаюсь клубом, играми, товарищами по команде, семьёй, друзьями…



Я не загадываю наперёд. Просто люблю и наслаждаюсь настоящим», — приводит слова Месси инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).