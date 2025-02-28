Моуринью подал иск против «Галатасарая»

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Главный тренер «Фенербахче», португальский специалист Жозе Моуринью подал судебный иск против спортивного клуба «Галатасарай» на более чем 52 тысячи долларов в связи с посягательством на личные права, говорится в заявлении клуба.
«Через юристов спортивного клуба “Фенербахче” мы сообщаем общественности, что Жозе Моуриньо подал иск против спортивного клуба “Галатасарай” на 1 миллион 907 тысяч турецких лир (более чем $52 тысячи — ред.) за моральный ущерб в связи с посягательством на личные права нашего технического директора Жозе Моуриньо», — говорится в заявлении.
Встреча 25-го тура турецкой Суперлиги прошла в понедельник, 25 февраля, на поле «Галатасарая» и завершилась вничью со счетом 0:0. После матча Моуриньо заявил, что в один момент футболисты на скамейке запасных «Галатасарая» начали прыгать «как обезьяны». Также португалец зашел после игры в судейскую и поблагодарил за работу главного арбитра встречи словенца Славко Винчича, но при этом заявил, что «если бы матч судил турецкий арбитр, это была бы катастрофа».
После матча «Галатасарай» за слова про «обезьян» обвинил Моуринью в расизме. В итоге дисциплинарная инстанция TFF дисквалифицировала Моуриньо на два матча за оскорбления в адрес соперников, а еще на два — за выражение недовольства судьями и нанесение урона имиджу всего турецкого футбола. Кроме того, португалец оштрафован на сумму более 1,6 миллиона турецких лир (более 38 тысяч евро).
Также за поведение фанатов «Фенербахче» наказан проведением двух матчей Суперлиги при пустых трибунах, «Галатасарай» наказали частичным закрытием секторов.