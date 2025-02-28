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УЕФА оштрафовал «Реал Мадрид» на 30 тыс. евро за дискриминационное поведение

УЕФА оштрафовал «Реал Мадрид» на 30 тыс. евро за дискриминационное поведение.

Источник: Reuters

УЕФА не указывает подробности, но, по-видимому, расистские выкрики исходили со стороны болельщиков мадридского клуба во время недавнего матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Встреча прошла 19 февраля в Сан-Себастьяне, где «Реал» одержал победу со счетом 3:1 и, благодаря общему счету 6:3, вышел в ⅛ финала турнира.

Также УЕФА вынес условное наказание — частичное закрытие трибуны на следующей домашней игре в случае повторного нарушения.

«Реал» в ⅛ финала Лиги чемпионов встретится с мадридским «Атлетико». Первый матч состоится 4 марта, а ответная встреча пройдет 12 марта.

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