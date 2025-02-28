Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пике объяснил, почему «Реал» и «Барселона» необходимы друг другу

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о важности соперничества между сине-гранатовыми и мадридским «Реалом».

Источник: Getty Images

«Реал» и «Барселона» необходимы друг другу по многим причинам. Это соперничество привлекает внимание международной общественности, для которой «эль класико» является самым важным матчем. Подобное происходит благодаря и «Реалу», и «Барселоне».

Я всегда воспринимал это соперничество как спортивное, в котором нет насилия. Готов принимать в нём участие, пока оно является нечто диалектическим, где ты что-то отдаёшь, но и получаешь. Мне нравится это. Всё это часть игры до тех пор, пока не переходятся определённые границы", — приводит слова Пике Cadena Ser.

Реал
Барселона