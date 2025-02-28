Пике объяснил, почему «Реал» и «Барселона» необходимы друг другу

Я всегда воспринимал это соперничество как спортивное, в котором нет насилия. Готов принимать в нём участие, пока оно является нечто диалектическим, где ты что-то отдаёшь, но и получаешь. Мне нравится это. Всё это часть игры до тех пор, пока не переходятся определённые границы", — приводит слова Пике Cadena Ser.