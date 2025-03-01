Фанаты «Челси» до сих пор скандируют имя Абрамовича. Они активно протестуют против нынешнего руководства

Поводы для недовольства
Бывает, годами усердно карабкаешься наверх, преодолевая препятствия и постепенно оказываясь выше и выше. А потом может наступить падение. Оно занимает гораздо меньше времени, иногда не успеваешь даже понять, что летишь в пропасть. Успехи, репутация, перспективы — все вмиг умножается на ноль. «Челси» знает.
Сложно представить, через что в моральном плане прошли и проходят болельщики лондонцев. Представьте: чуть больше года назад ваша любимая команда выиграла Лигу чемпионов, а сейчас это главный мем мирового футбола с непонятно кем на месте владельца. Такая картина нарисовалась в сезоне-2022/23.
В 2003 году российский олигарх Роман Абрамович за 140 миллионов фунтов купил клуб, который никогда не считался грандом. Из значимых трофеев за почти столетнюю историю только три Кубка Англии, одно чемпионство и пара Кубков обладателей кубков. Негусто, мягко говоря.
Бизнесмен пришел и грамотно влил деньги, после чего команда регулярно боролась за внутреннее золото и победу в Лиге чемпионов. При Абрамовиче «Челси» завоевал 21 трофей, превратившись в безоговорочную силу уровня «МЮ», «Реала» и прочих. Главное — была стабильность, а редкие неудачи не приносили ощущения безнадежности.
В 2022 году Роман Аркадьевич продал клуб из-за наложенных на него санкций. Цена — более четырех миллиардов фунтов (из которых Абрамовичу досталось ровно ноль), покупатель — предприниматель Тодд Боэли. С тех пор началась длинная-длинная дорога в никуда, которая тянется по сей день.
Новый владелец резко поменял практически все в структуре управления, убрав людей предшественника и поставив своих. Сразу две проблемы: уволенные сотрудники прекрасно справлялись, а сам Боэли не разбирается в футболе и не понимает, как устроен этот мир. Он захотел действовать в американском стиле — давать игрокам девятилетние контракты, активно набивать ростер.
Возможно, схема могла бы сработать, но применять ее так резко точно не стоило. Да и трансферы иногда совершались ну совсем необъяснимые, а их количество в какой-то момент явно вышло за рамки нормы. Параллельно в медиа постоянно всплывали истории, обличающие безграмотность Тодда. Согласно самой яркой из них, он предлагал Томасу Тухелю играть по схеме 4−4−3. Новатор.
Естественно, результаты просели. В первом сезоне при Боэли «Челси» занял 12-е место в АПЛ. Во втором — получше, шестое, но все равно отобрался лишь в Лигу конференций. Сейчас лондонцы идут пятыми, но казавшаяся реальной борьба за трофей или хотя бы медали, видимо, завершается.
«Измените подход или продайте клуб»
16 февраля, после суммарных 1:5 от «Брайтона» в двух матчах, болельщики команды анонсировали акцию протеста возле «Стэмфорд Бридж». Поражение от «Астон Виллы» 22 числа только усилило желание фанатов выйти на улицу.
«Протест организуется ради призыва к изменениям. Мы надеемся, что публичное выступление окажет давление на владельцев через инвесторов, которые запереживают об испорченном имидже клуба как актива.
Мы хотим, чтобы они изменили подход к ведению дел или продали клуб. А еще подчеркнуть их ужасное отношение к сотрудникам, игрокам и распродаже клубных владений. Протест будет мирным, с большим количеством фанатов и баннеров. Мы хотим, чтобы голос болельщиков услышали. Мы хотим подчеркнуть, как американские владельцы убивают футбол в Англии, ставя во главе угла финансовую составляющую», — заявил один из организаторов мероприятия.
На новость отреагировал главный тренер «Челси» Энцо Мареска: «Единственное, что могу сказать: мы очень ценим, когда болельщики поддерживают нас. Мы уверены: с их поддержкой мы сможем достичь своей цели». 25 февраля, перед встречей с «Саутгемптоном», к стадиону пришло несколько сотен фанатов.
Как обещалось, было много баннеров и транспарантов. Некоторые из них гласили: «убирайтесь из нашего клуба», «мы не “Арсенал”, побеждай или проваливай», «полтора миллиарда — ни лидеров, ни стандартов, ни трофеев». Конечно, все сопровождалось оскорбительными чантами в адрес Боэли.
Но не только. В кричалках фаны вспоминали и Романа Абрамовича, скандируя его имя. Очевидно, люди скучают по золотым временам, которые напрямую ассоциируются с россиянином. Ну логично. Пример Боэли показал, что недостаточно просто стрелять деньгами, надо ими толково распоряжаться. Экс-губернатор Чукотки это делал и играл определяющую роль в развитии клуба.
Недавняя красноречивая цитата обладателя Лиги чемпионов в составе «Челси» Джона Оби Микеля: «Что творится? Я не могу себе такого представить при Абрамовиче. Роман бы уже давно взял вертолет и приземлился на нем прямо во время тренировки, чтобы выгнать такого тренера. Нет, я не призываю к отставке Марески, но происходящее с клубом связано с ним тоже, и это неправильно, ведь он не ищет пути решения».
«Челси» больше не гранд. Есть проблески в виде неплохих отрезков в текущем сезоне. Есть удачные селекционные решения — Палмер, например. Но глобально с таким подходом вряд ли получится что-то достойное на дистанции. Чемпионская ментальность тоже отсутствует. Поэтому болельщики и ностальгируют по эпохе Абрамовича. Там успешно, интересно и атмосферно. А не вот это все.