Фанаты «Челси» до сих пор скандируют имя Абрамовича. Они активно протестуют против нынешнего руководства

«Протест организуется ради призыва к изменениям. Мы надеемся, что публичное выступление окажет давление на владельцев через инвесторов, которые запереживают об испорченном имидже клуба как актива.



Мы хотим, чтобы они изменили подход к ведению дел или продали клуб. А еще подчеркнуть их ужасное отношение к сотрудникам, игрокам и распродаже клубных владений. Протест будет мирным, с большим количеством фанатов и баннеров. Мы хотим, чтобы голос болельщиков услышали. Мы хотим подчеркнуть, как американские владельцы убивают футбол в Англии, ставя во главе угла финансовую составляющую», — заявил один из организаторов мероприятия.