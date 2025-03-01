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Футболиста «Кристал Пэлас» Матета унесли с поля на носилках

Вратаря «Миллуолла» Робертс удалили с поля в матче с «Кристал Пэлас».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вратарь «Миллуолла» Лиам Робертс удален с поля в первом тайме гостевого матча ⅛ финала Кубка Англии по футболу против «Кристал Пэлас».

В единоборстве на шестой минуте лондонского дерби Робертс нанес удар ногой в голову нападающему хозяев Жан-Филиппу Матета. Пострадавший оставался на поле в течение девяти минут, пока ему оказывали медицинскую помощь. Затем его унесли на носилках, вместо него на замену вышел Эдди Нкетиа.

Судья Майкл Оливер после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) удалил Робертса с поля.

После первого тайма «Кристал Пэлас» обыгрывает выступающую в Чемпионшипе команду со счетом 2:1.

Матета в текущем сезоне забил 15 мячей, в том числе 12 — в Английской премьер-лиге, и является лучшим бомбардиром «Кристал Пэлас».

Кристал Пэлас
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