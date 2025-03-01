Футболиста «Кристал Пэлас» Матета унесли с поля на носилках

В единоборстве на шестой минуте лондонского дерби Робертс нанес удар ногой в голову нападающему хозяев Жан-Филиппу Матета. Пострадавший оставался на поле в течение девяти минут, пока ему оказывали медицинскую помощь. Затем его унесли на носилках, вместо него на замену вышел Эдди Нкетиа.