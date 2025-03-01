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«Боруссия» Дортмунд на выезде обыграла «Санкт-Паули» в 24-м туре Бундеслиги

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Санкт-Паули» и дортмундская «Боруссия».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Гамбург, Германия). «Боруссия» одержала победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 51-й минуте, отличился нападающий «Боруссии» Серу Гирасси. На 58-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество гостей.

После 24 сыгранных матчей «Боруссия» Д располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 35 очков. «Санкт-Паули» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 21 очко.

Санкт-Паули
0:2
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 24
1.03.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Millerntor-Stadion
Главные тренеры
Александр Блессин
Нико Ковач
Голы
Боруссия Д
Серу Гирасси
50′
Карим Адейеми
58′
Составы команд
Санкт-Паули
22
Никола Василь
4
Давид Немет
5
Хауке Валь
8
Эрик Смит
23
Филипп Трой
44
Сайбе ван дер Хейден
7
Джэксон Ирвайн
21
Ларс Рицка
83′
2
Манолис Салиакас
11
Йоханнес Эггештайн
74′
9
Абдули Сисей
79′
13
Ноа Вайсхаупт
83′
10
Данел Синани
26
Элиас Саад
57′
17
Оладапо Афолаян
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
2
Ян Коуту
4
Нико Шлоттербек
13′
13
Паскаль Грос
20
Марсель Забитцер
23
Эмре Джан
5
Рами Бенсебаини
74′
24
Даниэль Свенссон
7
Джованни Рейна
74′
17
Карни Чуквуэмека
9
Серу Гирасси
89′
6
Салих Озджан
14
Максимилиан Байер
89′
10
Юлиан Брандт
27
Карим Адейеми
82′
83′
43
Джейми Гиттенс
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
11
Фолы
13
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
Санкт-Паули
Чемпионат Германии: таблица и календарь