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Украинец забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче Кубка Англии (видео)

Украинский защитник «Плимут Аргайл» Максим Таловеров забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче ⅛ финала Кубка Англии.

Источник: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

На 38-й минуте Таловеров выше всех выпрыгнул при подаче углового и отправил мяч в сетку ударом головой.

В матче «Манчестер Сити» — «Плимут» идет второй тайм, счет — 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Манчестер Сити
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