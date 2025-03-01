Украинец забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче Кубка Англии (видео)

На 38-й минуте Таловеров выше всех выпрыгнул при подаче углового и отправил мяч в сетку ударом головой.
В матче «Манчестер Сити» — «Плимут» идет второй тайм, счет — 2:1 в пользу «Манчестер Сити».
Украинский защитник «Плимут Аргайл» Максим Таловеров забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче ⅛ финала Кубка Англии.
На 38-й минуте Таловеров выше всех выпрыгнул при подаче углового и отправил мяч в сетку ударом головой.
В матче «Манчестер Сити» — «Плимут» идет второй тайм, счет — 2:1 в пользу «Манчестер Сити».