Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бетис» сенсационно обыграл «Реал» в чемпионате Испании

Гол Кардозо принес «Бетису» победу над «Реалом» в матче чемпионата Испании.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Бетис» обыграл мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Севилье, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У победителей голы забили Джонни Кардозо (34-я минута) и бывший игрок «Реала» Иско (54, с пенальти), отметившийся также результативной передачей. У гостей отличился Браим Диас (10).

«Бетис» с 38 очками идет на шестом месте в турнирной таблице, «Реал» (54 очка) располагается на второй позиции.

В других матчах дня «Жирона» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), «Райо Вальекано» на своем поле поделил очки с «Севильей» (1:1).

Бетис
2:1
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 26
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Benito Villamarin
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Карло Анчелотти
Голы
Бетис
Джонни Кардозо
(Франсиско Роман Иско)
34′
Франсиско Роман Иско
54′
Реал
Браим Диас
(Ферлан Менди)
10′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
3
Диего Льоренте
5
Марк Бартра
12
Рикардо Родригес
4
Джонни Кардозо
22
Франсиско Роман Иско
81′
7
Матеус дос Сантос Антони
23
Юссуф Сабали
81′
11
Седрик Бакамбю
16
Серхи Альтимира
90′
90′
6
Бернарду де Соуза Натан
19
Хуан Камило Эрнандес
81′
24
Айтор Руибаль
36
Хесус Родригес
71′
9
Чими Авила
82′
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
53′
10
Лука Модрич
32′
7
Винисиус Жуниор
86′
11
Родригу
17
Лукас Васкес
14
Орельен Тшуамени
4
Давид Алаба
57′
59′
6
Эдуардо Камавинга
23
Ферлан Менди
85′
20
Франсиско Гарсия
21
Браим Диас
59′
15
Арда Гюлер
9
Килиан Мбаппе
75′
16
Эндрик
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
17
Фолы
12
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
Реал
Чемпионат Испании: таблица и календарь