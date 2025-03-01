«Бетис» сенсационно обыграл «Реал» в чемпионате Испании

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Бетис» обыграл мадридский «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Севилье, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У победителей голы забили Джонни Кардозо (34-я минута) и бывший игрок «Реала» Иско (54, с пенальти), отметившийся также результативной передачей. У гостей отличился Браим Диас (10).
«Бетис» с 38 очками идет на шестом месте в турнирной таблице, «Реал» (54 очка) располагается на второй позиции.
В других матчах дня «Жирона» дома сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), «Райо Вальекано» на своем поле поделил очки с «Севильей» (1:1).