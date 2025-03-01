«Бетис» сенсационно обыграл «Реал» в чемпионате Испании

Встреча, которая прошла в субботу в Севилье, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. У победителей голы забили Джонни Кардозо (34-я минута) и бывший игрок «Реала» Иско (54, с пенальти), отметившийся также результативной передачей. У гостей отличился Браим Диас (10).