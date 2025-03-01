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«Манчестер Сити» вышел в ¼ финала Кубка Англии, пропустив первым от команды Чемпионшипа

Завершился матч ⅛ финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Плимут Аргайл».

Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). «Горожане» одержали победу со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился защитник «Плимут Аргайл» Максим Таловеров.

На 45+1-й минуте Нико О’Райли сравнял счёт. На 76-й минуте О’Райли оформил дубль.

На 90-й минуте Кевин Де Брёйне забил третий мяч хозяев и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Манчестер Сити
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