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Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» Бильбао в Ла Лиге благодаря голу Альвареса

«Атлетико» Мадрид принимал «Атлетик» Бильбао на стадионе «Сивитас Метрополитано» в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Встречу обслуживала судейская бригада под руководством Хесуса Хиль Мансано. Игра завершилась победой столичного клуба с минимальным счётом — 1:0.

Счёт в матче был открыт на 66-й минуте. Аргентинский форвард Хулиан Альварес отличился с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. Забитый в середине второго тайма мяч так и остался единственным в игре.

Победа позволила «Атлетико» возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании с 56 очками в 26 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» теперь составляет два очка. «Барселону» подопечные Диего Симеоне также опережают на два очка, но у каталонцев остаётся матч в запасе.

Атлетико
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 26
1.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Эрнесто Вальверде
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
(Маркос Льоренте)
66′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
15
Хави Галан
15
Клеман Лангле
16
Науэль Молина
24
Робен Ле Норман
5
Родриго де Пауль
8
Пабло Барриос
68′
69′
2
Хосе Хименес
7
Антуан Гризманн
63′
10
Анхель Корреа
9
Александр Серлот
57′
59′
4
Конор Галлахер
12
Самуэл Лино
59′
19
Хулиан Альварес
22
Джулиано Симеоне
58′
14
Маркос Льоренте
Атлетик
1
Унаи Симон
3
Даниэль Вивиан
5
Йерай Альварес
87′
17
Юри Берчиче
9
Иньяки Уильямс
10
Нико Уильямс
2
Андони Горосабель
62′
77′
18
Оскар Де Маркос
20
Унаи Гомес
63′
12
Горка Гурусета
23
Микель Хаурехисар
81′
6
Микель Весга
16
Иньиго Руис де Галаррета
32′
64′
24
Беньят Прадос
7
Алехандро Беренгер
77′
21
Мароан Саннади
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
15
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
7
Фолы
8
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Атлетик
Чемпионат Испании: таблица и календарь