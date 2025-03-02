Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» Бильбао в Ла Лиге благодаря голу Альвареса

Встречу обслуживала судейская бригада под руководством Хесуса Хиль Мансано. Игра завершилась победой столичного клуба с минимальным счётом — 1:0.
Счёт в матче был открыт на 66-й минуте. Аргентинский форвард Хулиан Альварес отличился с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. Забитый в середине второго тайма мяч так и остался единственным в игре.
Победа позволила «Атлетико» возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании с 56 очками в 26 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» теперь составляет два очка. «Барселону» подопечные Диего Симеоне также опережают на два очка, но у каталонцев остаётся матч в запасе.