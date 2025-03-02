Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» Бильбао в Ла Лиге благодаря голу Альвареса

Победа позволила «Атлетико» возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании с 56 очками в 26 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» теперь составляет два очка. «Барселону» подопечные Диего Симеоне также опережают на два очка, но у каталонцев остаётся матч в запасе.