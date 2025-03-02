«Это коррупция. Здесь больше нельзя играть». Босс топ-клуба Франции получил мощный бан

«Надеюсь, что красную карточку Корнелиуса не увидят за пределами Франции, потому что она даёт плохое представление о французском футболе. Должен сказать, что судья [Жереми Стина] повлиял на ход встречи своими решениями. Он был неспокоен. Удаление Корнелиуса — это скандал. Не думаю, что мои жалобы несправедливы. Судья был не на высоте. Может быть, в прошлом были какие-то дискуссии, которые повлияли на его решения в матче. После “Марселя” я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай… Но сегодня было скандальное судейство».