16-летний Дастан Сатпаев забил «Астане» и спас «Кайрат» от поражения

Ранее в других матчах тура «Атырау» дома обыграл «Елимай» со счетом 2:1, «Ордабасы» разошелся миром с «Актобе» (0:0), «Тобол» нанес поражение новичку лиги — жезказганскому «Улытау» (2:0), «Туран» переиграл кокшетауский «Окжетпес» (2:0), кызылординский «Кайсар» сыграл вничью со столичным «Женисом» (0:0), а петропавловский «Кызылжар» поделил очки с талдыкорганским «Жетысу» (1:1).