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16-летний Дастан Сатпаев забил «Астане» и спас «Кайрат» от поражения

Завершился центральный матч первого тура казахстанской премьер-лиги сезона-2025, в котором встречались «Астана» и алматинский «Кайрат», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Игра команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 40-й минуте Марин Томасов дальним ударом из-за пределов штрафной вывел «Астану» вперед.

«Кайрат» сумел отыграться после перерыва. На 67-й минуте отличился 16-летний Дастан Сатпаев, которого недавно приобрел лодонский «Челси».

Ранее в других матчах тура «Атырау» дома обыграл «Елимай» со счетом 2:1, «Ордабасы» разошелся миром с «Актобе» (0:0), «Тобол» нанес поражение новичку лиги — жезказганскому «Улытау» (2:0), «Туран» переиграл кокшетауский «Окжетпес» (2:0), кызылординский «Кайсар» сыграл вничью со столичным «Женисом» (0:0), а петропавловский «Кызылжар» поделил очки с талдыкорганским «Жетысу» (1:1).

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Чемпионат Казахстана: таблица и календарь