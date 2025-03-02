16-летний Дастан Сатпаев забил «Астане» и спас «Кайрат» от поражения

Игра команд прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:1.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 40-й минуте Марин Томасов дальним ударом из-за пределов штрафной вывел «Астану» вперед.
«Кайрат» сумел отыграться после перерыва. На 67-й минуте отличился 16-летний Дастан Сатпаев, которого недавно приобрел лодонский «Челси».
Ранее в других матчах тура «Атырау» дома обыграл «Елимай» со счетом 2:1, «Ордабасы» разошелся миром с «Актобе» (0:0), «Тобол» нанес поражение новичку лиги — жезказганскому «Улытау» (2:0), «Туран» переиграл кокшетауский «Окжетпес» (2:0), кызылординский «Кайсар» сыграл вничью со столичным «Женисом» (0:0), а петропавловский «Кызылжар» поделил очки с талдыкорганским «Жетысу» (1:1).