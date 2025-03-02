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«Брайтон» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в ⅛ финала Кубка Англии

«Брайтон» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в ⅛ финала Кубка Англии со счетом 2:1.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Брайтон» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче ⅛ финала Кубка Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ньюкасл-апон-Тайне, закончилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Янкуба Минте (44-я минута) и Дэнни Уэлбек (114). У хозяев с пенальти мяч забил Александер Исак (22-я минута),

Соперники доигрывали матч вдесятером после удалений Энтони Гордона (83) у «Ньюкасла» и Тарика Лэмпти (90+1) у «Брайтона».

Соперник «Брайтона» по четвертьфиналу Кубка Англии определится позднее в результате жеребьевки.

Брайтон
Ньюкасл Юнайтед