«Брайтон» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в ⅛ финала Кубка Англии

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ньюкасл-апон-Тайне, закончилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Янкуба Минте (44-я минута) и Дэнни Уэлбек (114). У хозяев с пенальти мяч забил Александер Исак (22-я минута),