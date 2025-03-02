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Бабаян раскритиковал игроков «Астаны» после упущенной победы над «Кайратом»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян поделился впечатлениями от матча первого тура КПЛ с «Кайратом» (1:1). Встреча завершилась вничью, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

«Первый тайм был с небольшим преимуществом нашей команды, но было много суеты, ненужных потерь в простых ситуациях. На второй тайм мы вышли так, что не все услышали меня в перерыве. Многое позволяли сопернику, ждали, когда нам забьют.

Наверное, нужно отметить, что “Кайрат” немного лучше готов. Они закончили свои сборы, у них был матч за Суперкубок, они были быстрее, чуть агрессивнее. Но мне понравилось, как вышли наши игроки со скамейки. В конце могли вырвать победу, немного не получилось у Нурали Жаксылыка. Было много волнения, брака и борьбы. Счет, думаю, закономерен», — сказал Бабаян.

Отметим, что по итогам стартового тура первенства обе команды набрали по одному баллу.

Кайрат
Астана
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