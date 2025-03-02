«Реал Сосьедад» без Захаряна крупно проиграл «Барселоне» в Ла Лиге

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Жерар Мартин (25-я минута), Марк Касадо (29), Рональд Араухо (56) и Роберт Левандовский (61). Гости играли в меньшинстве с 17-й минуты после удаления Арица Элустондо.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, 23 февраля забивший свой первый гол в нынешнем сезоне, пропустил матч из-за травмы лодыжки.
«Барселона» одержала шестую победу подряд и с 57 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (34 очка) располагается на девятой позиции.
В другом матче «Леганес» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.