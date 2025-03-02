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«Реал Сосьедад» без Захаряна крупно проиграл «Барселоне» в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» без Захаряна проиграл «Барселоне» в Ла Лиге со счетом 4:0.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Жерар Мартин (25-я минута), Марк Касадо (29), Рональд Араухо (56) и Роберт Левандовский (61). Гости играли в меньшинстве с 17-й минуты после удаления Арица Элустондо.

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, 23 февраля забивший свой первый гол в нынешнем сезоне, пропустил матч из-за травмы лодыжки.

«Барселона» одержала шестую победу подряд и с 57 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» (34 очка) располагается на девятой позиции.

В другом матче «Леганес» на своем поле обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

Барселона
4:0
Первый тайм: 2:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 26
2.03.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Иманоль Альгуасиль
Голы
Барселона
Херард Мартин
(Дани Ольмо)
25′
Марк Касадо
(Дани Ольмо)
29′
Рональд Араухо
56′
Роберт Левандовски
(Рональд Араухо)
60′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
2
Пау Кубарси
59′
24
Эрик Гарсия
4
Рональд Араухо
76′
32
Эктор Форт
8
Педри
59′
21
Френки де Йонг
20
Дани Ольмо
71′
16
Фермин Лопес
11
Рафинья
59′
7
Ферран Торрес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
6
Ариц Элустондо
17′
12
Хави Лопес
17
Серхио Гомес
5
Игор Субельдия
28
Пабло Марин
29
Хон Арамбуру
64′
18
Амари Траоре
4
Мартин Субименди
46′
22
Беньят Туррьентес
16
Хон Оласагасти
20′
31
Хон Мартин
7
Андер Барренечеа
46′
40
Аркаиц Марьескуррена
9
Орри Стейнд Оскарссон
77′
3
Айен Муньос
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
33
Удары (всего)
0
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
15
Фолы
6
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Реал Сосьедад
Чемпионат Испании: таблица и календарь