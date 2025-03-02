«Реал Сосьедад» без Захаряна крупно проиграл «Барселоне» в Ла Лиге

Встреча, которая прошла в воскресенье в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Жерар Мартин (25-я минута), Марк Касадо (29), Рональд Араухо (56) и Роберт Левандовский (61). Гости играли в меньшинстве с 17-й минуты после удаления Арица Элустондо.