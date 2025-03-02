В «Астане» сделали заявление о чемпионстве в КПЛ-2025. Цели озвучены

Матчем «Астана» — «Кайрат» был завершен стартовый тур КПЛ. Столичные вели в счете к перерыву, но во втором тайме гости отыгрались, вырвав ничью.
«Это была не лучшая игра в нашем исполнении, однако это первый матч сезона. Мы должны прибавить и сыграть лучше в следующей встрече», — считает нигерийский форвард.
Чинеду присоединился к «Астане» еще летом 2024 года, сразу же став одним из лучших страйкеров в премьер-лиге. Но для него это была всего лишь первая игра на стадионе «Астана Арена», который вновь распахнул свои двери после годичной реконструкции.
«Это лучший стадион и лучший газон в КПЛ. Все было отлично, в том числе атмосфера на трибунах. Все замечательно!», — не скрывает Чинеду.
Также Джеффри рассказал о высоких целях клуба и своих персональных амбициях. Он верит, что астанчанам удастся провести идеальный сезон.
"От этого сезона мы ждем только победы в КПЛ, ничего больше. Мы хотим выиграть чемпионат и пробиться как можно дальше в Лиге конференций. Мы будем работать и в конце сезона добьемся поставленной цели.
Звание лучшего бомбардира? Конечно, у меня есть цель помочь команде своими голами. Но самое главное — это победы команды и то, как далеко мы можем пройти. Голы — это хорошо, но если команда выигрывает, то счастливы все, а если я забиваю, но нет результата, то команде нечему радоваться. Я надеюсь, что я добьюсь своей цели вместе со своей командой", — заключил Чинеду.
Отметим, что во второй половине прошлого сезона Чинеду провел за «Астану» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал два ассиста. В игре с «Кайратом» он тоже отличился забитым мячом, но взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.