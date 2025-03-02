В «Астане» сделали заявление о чемпионстве в КПЛ-2025. Цели озвучены

Звание лучшего бомбардира? Конечно, у меня есть цель помочь команде своими голами. Но самое главное — это победы команды и то, как далеко мы можем пройти. Голы — это хорошо, но если команда выигрывает, то счастливы все, а если я забиваю, но нет результата, то команде нечему радоваться. Я надеюсь, что я добьюсь своей цели вместе со своей командой", — заключил Чинеду.