Гол Довбика принёс «Роме» волевую победу над «Комо» в матче 27-го тура Серии А

Первый гол в матче был забит на 44-й минуте. Его автором стал полузащитник «Комо» Лукаш Да Кунья. На 61-й минуте футболист «Ромы» Алексис Салемакерс сравнял счёт. На 76-й минуте форвард Артём Довбик вывел хозяев поля вперёд. Отметим, что на 65-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Марка-Оливера Кемпфа.