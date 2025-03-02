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Гол Довбика принёс «Роме» волевую победу над «Комо» в матче 27-го тура Серии А

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Комо».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Римляне одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на 44-й минуте. Его автором стал полузащитник «Комо» Лукаш Да Кунья. На 61-й минуте футболист «Ромы» Алексис Салемакерс сравнял счёт. На 76-й минуте форвард Артём Довбик вывел хозяев поля вперёд. Отметим, что на 65-й минуте гости остались вдесятером после удаления защитника Марка-Оливера Кемпфа.

После этой игры в активе «Ромы» стало 41 очко. Подопечные Клаудио Раньери находятся на девятом месте в таблице чемпионата Италии. «Комо» с 29 очками идёт 13-м.

Рома
2:1
Первый тайм: 0:0
Комо
Футбол, Италия, Тур 27
2.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Клаудио Раньери
Сеск Фабрегас
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рома
Комо
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