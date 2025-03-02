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«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти

Завершился матч финала Кубка Англии по футболу, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Фулхэм».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «дачников» — 4:3.

«Фулхэм» вышел вперёд на 45+1-й минуте. Отличился нигерийский защитник Кэлвин Бейсси с передачи бразильского форварда Родриго Муниса. На 71-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил ответный мяч. Автором результативной передачи стал португалец Диогу Дало.

Самым титулованным клубом в Кубке Англии является лондонский «Арсенал», который завоевал данный трофей 14 раз.

Манчестер Юнайтед
Фулхэм