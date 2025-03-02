«Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Фулхэму» в серии пенальти

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «дачников» — 4:3.