Винисиус объяснил, чьим было решение бойкотировать «Золотой мяч»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Претендовавший на «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 бразильский футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что решение бойкотировать церемонию вручения награды принял клуб.
В конце октября полузащитник «Манчестер Сити» Родри впервые в карьере стал обладателем награды «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football лучшему футболисту сезона. Винисиус занял в голосовании второе место. «Реал» обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года, а возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти назвали лучшим тренером.
«Это было решение клуба. А я всегда поступаю так, как мне говорит клуб. Меня попросили остаться в Мадриде — так я и сделал», — сказал Винисиус, которого цитирует sport.es.
«Я не чувствую себя обманутым. Люди голосуют так, как считают правильным. Я придерживаюсь своего мнения, как и мои товарищи по команде. Я никогда не мечтал выиграть “Золотой мяч”. Конечно, когда ты близок к победе, то хочешь получить приз. Но у меня будут еще возможности. Я уже дважды выиграл Лигу чемпионов и хочу выиграть еще много раз», — добавил форвард.