Винисиус объяснил, чьим было решение бойкотировать «Золотой мяч»

«Я не чувствую себя обманутым. Люди голосуют так, как считают правильным. Я придерживаюсь своего мнения, как и мои товарищи по команде. Я никогда не мечтал выиграть “Золотой мяч”. Конечно, когда ты близок к победе, то хочешь получить приз. Но у меня будут еще возможности. Я уже дважды выиграл Лигу чемпионов и хочу выиграть еще много раз», — добавил форвард.