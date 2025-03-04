Матч чемпионата Испании по футболу перенесли из-за погодных условий

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», который был запланирован на 3 марта, перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба турнира.