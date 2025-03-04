Матч чемпионата Испании по футболу перенесли из-за погодных условий

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», который был запланирован на 3 марта, перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Новая дата матча будет сообщена позднее. В месте проведения встречи проходят сильные дожди.
«В связи с предупреждением о погодных условиях и соблюдением рекомендаций по безопасности матч 26 го тура между “Вильярреалом” и “Эспаньолом” отложен», — говорится в заявлении пресс-службы турнира.
«Вильярреал» после 25 матчей набрал 44 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 27 очками располагается на 15-й строчке.