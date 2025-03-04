Футболист «Манчестер Сити» Аке перенес операцию по поводу перелома стопы

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Футболист «Манчестер Сити» Натан Аке перенес операцию по поводу перелома стопы.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах в различных турнирах. Из-за различных повреждений он пропустил 19 игр.
«Этот сезон стал для меня разочарованием, но теперь я успешно перенес операцию по поводу перелома стопы, который беспокоил меня уже несколько месяцев, и я с оптимизмом смотрю в будущее! Отдыхаю и восстанавливаюсь. До скорой встречи, “горожане”, и спасибо вам за поддержку», — написал Аке в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Нидерландец выступает за «Манчестер Сити» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также вместе с лондонским «Челси» Аке дважды выигрывал Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок лиги и Лигу Европы.
В качестве футболиста сборной Нидерландов игрок взял бронзу чемпионата Европы 2024 года и серебро Лиги наций.