Футболист «Манчестер Сити» Аке перенес операцию по поводу перелома стопы

«Этот сезон стал для меня разочарованием, но теперь я успешно перенес операцию по поводу перелома стопы, который беспокоил меня уже несколько месяцев, и я с оптимизмом смотрю в будущее! Отдыхаю и восстанавливаюсь. До скорой встречи, “горожане”, и спасибо вам за поддержку», — написал Аке в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).