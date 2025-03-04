СМИ: главный тренер «Барселоны» выступил против возвращения Неймара

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» сообщил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч. Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда 30 января.