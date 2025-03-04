СМИ: главный тренер «Барселоны» выступил против возвращения Неймара

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик против возвращения бразильского футболиста Неймара в клуб, сообщает sport.es со ссылкой на радиостанцию Ser Catalunya.
Ранее Ser Catalunya сообщала, что Неймар мечтает о возвращении в испанскую «Барселону» в летнее трансферное окно.
По новой информации источника, немецкий тренер сомневается, что 33-летний Неймар соответствует уровню «Барселоны» в силу возраста и физического состояния.
Неймар играл за испанскую «Барселону» с 2013 по 2017 год, а затем перешел во французский «Пари Сен-Жермен» за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
Ранее саудовский «Аль-Хиляль» сообщил об уходе Неймара. Бразилец защищал цвета команды с августа 2023 года. Из-за череды травм нападающий успел провести за «Аль-Хиляль» семь матчей, в которых забил один мяч. Неймар является воспитанником «Сантоса», он выступал за команду с 2009 по 2013 год. Бразильский клуб объявил о возвращении форварда 30 января.