Винисиус хочет зарабатывать в «Реале» как минимум € 20 млн в год — AS

По информации источника, на текущий момент 24-летний футболист зарабатывает около € 15 млн в год наравне с нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе. По новому трудовому соглашению Винисиус хочет получать не менее € 20 млн в год. В «Королевском клубе» знают о желании бразильского вингера, однако не хотят нарушать баланс заработных плат в команде.