«Барселона» не вернётся на «Камп Ноу» до октября 2025 года — Relevo

По информации источника, сроки возвращения каталонского клуба на родной стадион будут варьироваться в зависимости от прогресса строительства, точные даты могут быть известны ближе к лету. При этом отмечается, что монтаж кровли отложен до лета 2026 года, когда будет возведён третий ярус. Подчёркивается, что строительство внешней конструкции идёт хорошими темпами, поэтому график может быть изменен и в положительную сторону.