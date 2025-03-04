«Реал» может усилить состав 21-летним хавбеком из АПЛ, оценивающимся в £ 70 млн — DM

В нынешнем сезоне Уортон принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.