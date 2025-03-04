Громкой сенсацией обернулся матч клуба из Узбекистана в Лиге чемпионов

Отметим, что в составе «Аль-Хиляля» выступают ряд игроков, известных карьерой в Европе. Это марокканский вратарь Яссин Буну, сенегалец с французским гражданством Калиду Кулибали, португалец Рубен Невеш, серб Сергей Милинкович-Савич, бразилец Малком, принявший российское гражданство и другие.