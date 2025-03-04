Громкой сенсацией обернулся матч клуба из Узбекистана в Лиге чемпионов

Встреча, состоявшаяся в столице Узбекистана завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 29-й минуте забил бразилец Фламарион.
Ответный матч состоится через неделю в Саудовской Аравии.
Отметим, что в составе «Аль-Хиляля» выступают ряд игроков, известных карьерой в Европе. Это марокканский вратарь Яссин Буну, сенегалец с французским гражданством Калиду Кулибали, португалец Рубен Невеш, серб Сергей Милинкович-Савич, бразилец Малком, принявший российское гражданство и другие.
Добавим, что ранее за «Аль-Хиляль» выступал звездный Неймар, вернувшийся на родину. Теперь он защищает цвета «Сантоса».