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Громкой сенсацией обернулся матч клуба из Узбекистана в Лиге чемпионов

Ташкентский «Пахтакор» обыграл саудовский «Аль-Хиляль» в первом матче финала Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Встреча, состоявшаяся в столице Узбекистана завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 29-й минуте забил бразилец Фламарион.

Ответный матч состоится через неделю в Саудовской Аравии.

Отметим, что в составе «Аль-Хиляля» выступают ряд игроков, известных карьерой в Европе. Это марокканский вратарь Яссин Буну, сенегалец с французским гражданством Калиду Кулибали, португалец Рубен Невеш, серб Сергей Милинкович-Савич, бразилец Малком, принявший российское гражданство и другие.

Добавим, что ранее за «Аль-Хиляль» выступал звездный Неймар, вернувшийся на родину. Теперь он защищает цвета «Сантоса».